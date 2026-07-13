Внезапная смерть регулярно критиковавшего Россию американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является странной и может быть связана с ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом заявил в Telegram российский блогер и общественник Сергей Колясников.

В первую очередь публицист отметил, что Грэма будут хоронить в закрытом гробу, а его смерть наступила сразу после посещения им завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

Сенатор Грэм* перед смертью заявил, что не может уйти из жизни, пока не введет санкции против РФ

"«Смотрел завод БПЛА» в Киеве, потом внезапно улетел в США на частном самолете (за сутки до окончания официального визита), там заперся в своем доме и экстренно помер". Сергей Колясников

Кроме того, блогер увидел странность в слишком быстром течении болезни сенатора, а также в том, что скорую политику «вызвал чуть ли не прохожий».

«Очень похоже, что вирусом, поразившим Грэма, стал "Искандер"», — написал в блоге Колясников.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что внезапная смерть Грэма стала ударом по репутации Киева и еще одним проявлением «проклятия» президента Украины Владимира Зеленского.