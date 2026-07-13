Патриарха Кирилла исключили из нового пакета антироссийских санкций

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из 21-го пакета санкций против России.

Об этом сообщили «Европейской правде» дипломатические источники.

«Патриарх РПЦ Кирилл и основатель «Лукойла» Алекперов исключены из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ по требованию Болгарии», — напило СМИ со ссылкой на дипломатов нескольких государств Евросоюза.

Также издание отметило, что «наиболее проблемные вопросы» 21-го пакета санкций решены «в сторону ослабления».

«Времена крестовых походов закончились»: Болгария и Италия сорвали 21-й пакет санкций ЕС против Патриарха Кирилла и главы «Лукойла»

9 июня телеканал Euronews со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия включила патриарха Кирилла в проект персональных санкций против России. В начале июля издание Politico со ссылкой на трех дипломатов написало, что Италия вместе с Болгарией выступают против введения санкций в отношении патриарха Кирилла.

18 июня премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София готова наложить вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла. Глава МИД Болгарии Велислава Петрова также подчеркнула, что правительство страны не согласно с предлагаемыми ЕС санкциями против российской энергетики и патриарха Кирилла.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал идею ввести санкции против патриарха Кирилла отказом от здравого смысла.

13 июля глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что послы стран ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций ко встрече министров иностранных дел в Брюсселе.