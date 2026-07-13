Алиев высказался о независимости Азербайджана в СССР

Азербайджан в период существования СССР не был независимым. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума, передает Minval Politika в Telegram.

По его словам, республика не обладала полноценными правами. Политик добавил, что в исторической памяти азербайджанцев сохранилось понимание, «что значит быть колонией».

Алиев назвал хорошими отношения с несколькими странами

«По словам Алиева, за 30 лет независимости Азербайджан превратился в среднюю державу», — говорится в публикации.

Ранее Алиев назвал хорошими отношения с несколькими странами. В их числе он указал Грузию и Турцию.