В субботу, 11 июля, в Польше прошли памятные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни. В этом году памятные мероприятия в Польше привлекли повышенное внимание политических сил. Ведущие партии страны выступили с заявлениями на эту тему, причем их позиции заметно различались по тональности и содержанию, передает РИА Новости.

Эксперты связывают это с приближением парламентских выборов 2027 года и возможным правительственным кризисом. Отмечается, что ключевой фигурой в дискуссии стал министр обороны и лидер «Польской коалиции» Владислав Косиняк-Камыш, который 11 июля лично посетил Волынь и возложил цветы к памятнику жертвам. Он также заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС, если будет продолжать героизацию Степана Бандеры.

Оппозиционная партия «Право и справедливость» внесла в сейм проект резолюции, запрещающей прием Украины в Евросоюз в случае прославления бандеровского движения. Лидеры правых «Конфедераций» выступили с требованиями эксгумации жертв и репараций. Президент Кароль Навроцкий пообещал запретить символику, связанную с бандеровщиной, включая красно-черный флаг.

Действующее правительство Дональда Туска, включая министра иностранных дел Радослава Сикорского, ранее избегало жестких формулировок в адрес Киева, делая акцент на противостоянии с Россией. Однако давление внутри страны вынудило и их ужесточить риторику, говорится в материале.

В ответ на публикации о своей позиции Сикорский иронично заметил, что «лучшая операция ФСБ за последние 30 лет» — это именно разжигание конфликта между Варшавой и Киевом. Позже он закрыл свою страницу в соцсети от публичных комментариев. Аналитики отмечают, что такая активность польских политиков связана с внутриполитической борьбой и падением рейтингов отдельных партий.