Азербайджан рассматривает возможность покинуть Совет Европы

Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на открытии Шушинского глобального медиафорума, сообщает Report.

Глава государства напомнил, что в 2023 году ассамблея приняла резолюции, направленные против Азербайджана, а в январе 2024 года лишила азербайджанскую делегацию права голоса. Алиев назвал это наказанием за восстановление территориальной целостности своей страны.

«Сожалею, что произошло именно так. В 2001 году, будучи депутатом парламента Азербайджана, я возглавлял нашу делегацию. Ежегодно проводилось четыре сессии ПАСЕ. В 2023 году мы освободили от оккупации территории. Однако для того, чтобы наказать Азербайджан, были приняты соответствующие резолюции», — заявил глава республики.

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Он назвал мудрым решение Баку не участвовать в заседаниях без права голоса, не выбирать судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и не признавать принимаемые ими решения.

«Я открыто заявляю, что Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из организации. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого, а попытаться найти выход из сложившейся ситуации», — поделился Алиев.

По его словам, Баку не хочет конфронтации, но считает несправедливым решение лишить его делегацию права голоса, обвинения в нарушении прав человека — необоснованными, а отношение — предвзятым.

«Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, никто этого не почувствует. То есть здесь многое не изменится. Возможно, станет даже лучше», — заявил Алиев.

Он отметил, что Азербайджан вступал в организацию 25 лет назад с надеждой на помощь в урегулировании карабахского конфликта, однако эти ожидания не оправдались.