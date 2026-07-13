Раскрыта колоссальная для США роль умершего сенатора Грэма

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был одним из главных политических союзников президента США Дональда Трампа и проводником его инициатив в Сенате.

Об этом пишет издание Politico.

«Трамп потерял одного из важнейших политических союзников, на которого он полагался в вопросах взаимодействия с Сенатом и продвижения своих законодательных приоритетов», — говорится в публикации.

По данным источников издания, роль Грэма в качестве связующего звена между администрацией Трампа и Сенатом была колоссальной. Как утверждается, Грэм доносил требования президента до скептически настроенных сенаторов и одновременно разъяснял Белому дому реалии работы Сената.

«Однако влияние Грэма имело свои пределы: он был одним из самых ярых сторонников решительной поддержки Украины со стороны США, а Трамп не разделял эту позицию с таким же энтузиазмом», — отмечается в материале.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал разрыв аорты из-за затвердевания артерий.