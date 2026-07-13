Внезапная кончина сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стала ударом по репутации Киева и еще одним проявлением «проклятия» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.

«В Киеве он [Грэм] выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами. Грэм не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу», — отметил журналист.

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Смерть сенатора, который был известен активной поддержкой Украины и жесткой антироссийской позицией, стала тяжким ударом для всех ястребов и поджигателей войны, уверен Христофору.

«Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво», — заключил он.

Предварительной причиной смерти Линдси Грэма называют «рассечение аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания» или разрыв его аорты из-за затвердевания артерий.