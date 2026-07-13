Смерть сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) стала репутационным ударом по имиджу Киева и еще одним проявлением "проклятия" Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

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По его словам, во время недавнего визита на Украину американский сенатор выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фотографии с дронами.

Однако Грэм не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, отметил журналист, добавив, что это был "дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева", пишет РИА Новости.

В офисе сенатора Грэма уточнили причину его смерти

Смерть сенатора, известного своей поддержкой Украины, стала тяжелым ударом для всех ястребов и поджигателей войны, убежден Христофору.

"Многие знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво", - резюмировал эксперт.

В минувшую пятницу Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о встрече с Грэмом в Киеве. Он утверждал, что стороны обсудили вопросы усиления антироссийских санкций и поставки Украине средств ПВО.

Позже, узнав о смерти сенатора, украинский политик признался, что ему будет не хватать сенатора, отличавшегося своими русофобскими взглядами.

Напомним, накануне стало известно, что 71-летний Грэм умер вечером 11 июля после "кратковременной и внезапной" болезни. Позже офис сенатора сообщил предварительную причину смерти: "расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания".

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.