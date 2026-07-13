Мир не узнает правду: что сделали с секретными документами о гибели принцессы Дианы

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в туннеле у парижского моста Альма. До сих пор трагедия окутана тайнами. А власти не спешат раскрывать все детали ДТП. Более того, эксперты полагают, что мир никогда не узнает, что же на самом деле произошло с леди Ди.

Как сообщает RadarOnline, секретные материалы о гибели принцессы Дианы в Париже останутся засекреченными и недоступными для общественности как минимум до 2082 года. Досье, состоящее примерно из 6 тысяч документов и, как утверждается, достигающее около одного метра в высоту, было окончательно сформировано французской полицией в 2007 году.

По данным издания, сейчас материалы охраняются вооружёнными сотрудниками полиции и защищены специальной нормой французского законодательства. Источники уверяют, что власти могут продлевать срок секретности по этому делу неограниченное количество раз, а это означает, что мир, возможно, никогда не узнает содержимое документов.

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Сторонники теорий заговора утверждают, что именно эти материалы якобы докажут, что Диана была убита в результате заговора с целью не допустить её брака с Доди аль-Файедом.

"Такая секретность пахнет сокрытием информации и заговором на самом высоком уровне и вполне соответствует французской бюрократии", — заявил инсайдер издания.

При этом некоторые участники расследования ДТП считают, что решение скрывать материалы до 2080-х годов лишь усиливает подозрения, а не снимает их.

"Запечатывание документов до тех пор, пока все участники событий уже не уйдут из жизни, лишь обостряет ощущение того, что полную правду намеренно делают недоступной. Многие убеждены, что именно в этих материалах содержится окончательный ответ на вопрос об обстоятельствах смерти Дианы", — отметил источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, французское досье, подготовленное 30 сотрудниками полиции, включает тысячи страниц доказательств, среди которых около 200 свидетельских показаний, результаты токсикологических исследований Анри Поля (водитель Дианы), ранее не публиковавшиеся фотографии с места аварии и другие материалы одного из крупнейших уголовных расследований в современной истории Франции.

Интересно, что в 2006 году французские власти сообщили, что фотографии, на которых Диана и Доди запечатлены на месте аварии, исчезли.