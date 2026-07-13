Пока вы спали: предварительная причина смерти сенатора Грэма* и удар США по Ирану

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СМИ: Финляндия подготовилась к ядерной войне с Россией

Финляндия построила подземный город в рамках подготовки к противостоянию с Россией и защите от возможного ядерного удара. Под землей скрывается 5,5 тысяч убежищ, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Times.

"Хельсинки может выглядеть как обычная скандинавская столица, но под его улицами скрывается подземный город из 5,5 тысячи убежищ, что хватит для размещения почти миллиона человек в случае ядерного удара или нападения со стороны", — говорится в публикации.

По словам сотрудника отдела безопасности Юкка-Пекки Шродеруса, пространство подземного города может быть сдано в аренду, чтобы оно приносило пользу в мирное время.

Названа предварительная причина смерти Грэма*

По предварительным данным Сенатор Линдси Грэм* умер от осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Окончательное свидетельство о смерти будет после проведения ряда исследований, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса политика.

"Предварительные результаты обследования – расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания", – говорится в сообщении офиса, которое было опубликовано в социальной сети X журналистом издания Punchbowl News Максом Коэном.

Отмечается, что окончательное свидетельство о смерти будет готово после получения результатов всех токсикологических и микроскопических исследований.

Москву и Ереван связывают особые отношения, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской заявила, что Россию и Армению связывают особые отношения, а также искренняя любовь народов двух стран, пишет РИА Новости.

"Для нас Армения – это не просто суверенное государство, безусловно, это так. Суверенное, независимое государство с древними корнями, с древней культурой потрясающей, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что две страны связывает мир, межгосударственные отношения и стратегические планы развития этих отношений.

Израильские СМИ обвинили Иран в попытке покушения на Трампа

Предполагаемое покушение на президента США Дональда Трампа якобы могло произойти во время его визита в Анкару. Подобные планы бездоказательно приписываются Ирану, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

"Израильский 12-й канал сообщил 12 июля, что Иран якобы пытался организовать покушение на президента США Дональда Трампа в Турции во время визита политика на саммит НАТО в Анкаре", - говорится в сообщении израильского телеканала.

Отмечается, что именно информация о возможной попытке убийства привело к замене самолета перед вылетом американского президента из турецкой столицы.

В Пентагоне заявили о новых ударах по Ирану

Военные США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить новые удары по Ирану. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х, пишет РИА Новости.

"В 17.00 по времени Восточного побережья США (00.00 мск — Прим. ред.) сегодня силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", – говорится в сообщении.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой агентство NourNews, минимум 13 городов в Иране подверглись атаке со стороны американских военных. Американские военные ударили населенные пункты Бушер, Кешм, Бендер-Аббас, Эндимешк, Хондаб, Абадан, Бехбехан, Сирик, Хорремшехр, Дизфуль, Ахваз, Джаск и Бендер-Махшехр. Атака на Иран продолжалась почти шесть часов, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х.

В ответ КСИР Ирана ударил по используемой США авиабазе "Принц Хасан" в Иордании, а также по ремонтным базам и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне, пишет РИА новости.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.