Раскрыта актуальная позиция НАТО по Украине

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров (занимал пост в 2010–2014 годах) в беседе с ТАСС дал негативную оценку итогам встречи Североатлантического альянса в турецкой столице.

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По его словам, решения, принятые на саммите, свидетельствуют о намерении НАТО наращивать военное противостояние на Украине, а не искать пути к его прекращению.

Азаров заявил, что в итоговом коммюнике отсутствуют какие-либо упоминания о мирных инициативах, хотя риторика Вашингтона публично декларирует обратное. Экс-премьер назвал такой подход крайне деструктивным.

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Страны НАТО в Анкаре договорились выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году. Лидеры стран альянса в итоговой декларации саммита заявили, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу.