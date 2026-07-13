Украина за время конфликта с Россией уже положила в землю 20 поколений собственного народа. Об этом заявил экс-премьер постсоветской страны Николай Азаров в беседе с ТАСС.

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«Если верить вскрытым хакерами данным Министерства обороны Украины, (с украинской стороны) 2,4 миллиона прямых потерь, это огромная цифра, просто огромная. А если по 150 тысяч рождается каждый год, то 2,4 миллиона — это почти 20 лет. 20 поколений Украина положила себе уже в могилу», — заявил Азаров.

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