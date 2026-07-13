Нетаньяху заявил о приливе ярости у Грэма в момент последнего разговора с ним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что когда разговаривал с сенатором Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в последний раз, тот вышел из себя. Подробности Нетаньяху раскрыл в эфире Fox News.

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Израильский премьер рассказал, что в ходе беседы он указал на способность страны самостоятельно себя обеспечивать. Однако американский сенатор с этим резко не согласился.

«Он пришел в ярость. Он сказал: "Ни за что, так нельзя"», — добавил Нетаньяху. По его словам, Грэм посчитал, что Израиль не может сам защитить как свои, так и американские интересы.

Израильский премьер назвал Грэма «необыкновенным другом» еврейского государства.

В офисе сенатора Грэма уточнили причину его смерти

Ранее стало известно о возможном присутствии одного зарубежного лидера на похоронах Линдси Грэма. По словам источника, Нетаньяху подумывал о том, чтобы прилететь в США на похороны.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.