Иран пригрозил соседям за содействие ударам США

Иран официально осудил воздушные удары Соединенных Штатов по своей территории, обвинив Вашингтон в грубом нарушении международного права и условий недавно заключенного соглашения. В заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится, что спустя всего 25 дней после подписания документа о прекращении боевых действий США фактически растоптали его положения.

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Объектами американских атак, по данным Тегерана, стали транспортная инфраструктура, рыболовецкие суда, грузовые баржи и метеорологические объекты. В МИД Ирана расценили эти действия как одни из тягчайших военных преступлений.

Особое внимание в заявлении уделено странам южного побережья Персидского залива. Иранская сторона утверждает, что США использовали их территории и объекты для нанесения ударов. Тегеран предупредил, что любой источник атак против Ирана будет рассматриваться как законная цель для оборонительных ударов.

Кроме того, заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади призвал законодательные органы страны — парламент или Совет по целесообразности — принять закон, который бы гарантировал решительный ответ на любые попытки покушения на верховного лидера или других высокопоставленных лиц. Конкретные детали инициативы не раскрываются.