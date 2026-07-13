МИД Ирана призвал ООН лишить США плацдармов в Персидском заливе

Иран призвал ООН запретить странам Залива давать США плацдармы для ударов
Организация Объединенных Наций должна призвать страны Персидского заливать прекратить предоставлять свою территорию США для нанесения ударов по Ирану. Об этом заявил иранский официальный представитель МИД Исмаил Багаи в социальной сети Х.
Он подчеркнул, что Тегеран считает использование территории третьих государств для военных операций против Ирана недопустимым и призывает международное сообщество принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, атаки Ирана на американские военные базы и объекты, расположенные в странах южной части Персидского залива, являются реализацией законного права государства на самооборону.
«Вам следует настоятельно призвать соответствующие страны незамедлительно прекратить предоставлять США возможность использовать свои территории в качестве плацдармов для агрессии против Ирана», — заявил Багаи.
Поводом стало заявление ООН в связи с возобновлением военного противостояния между США и Ираном, а также ударами по объектам в других странах Ближнего Востока.
До этого генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что возобновление боевых действий на Ближнем Востоке приведет к катастрофическим последствиям для всего мира.
17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью».
Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана.