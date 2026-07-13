МИД Ирана призвал ООН лишить США плацдармов в Персидском заливе

Организация Объединенных Наций должна призвать страны Персидского заливать прекратить предоставлять свою территорию США для нанесения ударов по Ирану. Об этом заявил иранский официальный представитель МИД Исмаил Багаи в социальной сети Х.

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Он подчеркнул, что Тегеран считает использование территории третьих государств для военных операций против Ирана недопустимым и призывает международное сообщество принять меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, атаки Ирана на американские военные базы и объекты, расположенные в странах южной части Персидского залива, являются реализацией законного права государства на самооборону.

«Вам следует настоятельно призвать соответствующие страны незамедлительно прекратить предоставлять США возможность использовать свои территории в качестве плацдармов для агрессии против Ирана», — заявил Багаи.

Поводом стало заявление ООН в связи с возобновлением военного противостояния между США и Ираном, а также ударами по объектам в других странах Ближнего Востока.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что возобновление боевых действий на Ближнем Востоке приведет к катастрофическим последствиям для всего мира.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью».

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана.