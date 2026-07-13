Вероятность изменения политики США в отношении России после кончины Грэма* оценили

Кончина сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не станет толчком к изменению американской политики в отношении России. Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического «Евразия-центра» Эрл Расмуссен.

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«К сожалению, я очень сомневаюсь в этом», — сказал политолог.

По его словам, сенатор являлся «военным ястребом», а его настрой в отношении РФ был чрезмерно воинственным. То есть его уход стал утратой одного из самых громких антироссийских голосов.

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«Есть много таких голосов, которые стремятся к конфликту не только с Россией, но и с другими. И хотя эти люди не столь заметны, они, вероятнее всего, постараются продолжать оказывать влияние на политику», — сказал Расмуссен.

Он отметил, что на присутствие таких людей в политике не повлияет и то, кто находится в Белом доме.

Ранее в России ответили на обвинение из США, будто бы Москва могла быть причастна к смерти сенатора Грэма. По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, такие заявления могут быть пиар-ходом.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.