В Никарагуа пройдет диспансеризация населения с применением мобильных клиник

Правительство Никарагуа анонсировало проведение кампании по диспансеризации населения, приуроченной к 47-й годовщине победы Сандинистской революции. Комплексные медицинские обследования будут проводиться во всех департаментах страны с 13 по 19 июля.

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"Мероприятия по контролю за здоровьем населения с использованием мобильных клиник, включая специализированные для проведения маммографии, пройдут для 155 тысяч семей из 2534 районов по всей стране. В ближайшие дни мы проведем 1500 ярмарок здоровья", - заявила сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо.

Она отметила, что целями этих мероприятий являются профилактика заболеваний, оказание квалифицированной медицинской помощи и улучшение качества жизни каждого жителя, независимо от региона проживания.

В министерстве здравоохранения Никарагуа указали, что планом мероприятий также предусматривается вакцинация от ВПЧ, гриппа, желтой лихорадки и COVID-19. Особое внимание будет уделено оказанию комплексной медицинской помощи инвалидам, пожилым людям и беременным женщинам благодаря мобильным клиникам.

В каждом таком медицинском центре на колесах есть все необходимое оборудование для оказания стоматологической и акушерско-гинекологической помощи, проведения ультразвуковых исследований и электрокардиографии.