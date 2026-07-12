В Венесуэле выросло число погибших во время землетрясения

Разрушительное землетрясение, обрушившееся на Венесуэлу 24 июня, унесло жизни 4 490 человек. Об этом в своей ежедневной сводке сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

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По информации правительства, число раненых достигло 16 740, а более 17,9 тысячи человек остались без крова. Удар стихии оказался колоссальным: 190 зданий полностью уничтожены, ещё 856 строений получили серьёзные повреждения. Спасателям удалось вытащить из-под завалов 6 462 человека.

Медицинскую помощь в больницах получили 32 401 пострадавший. В 108 временных лагерях размещены 19 583 человека, а помощь оказана 120 794 семьям. В регионы бедствия уже доставлено почти 10 тысяч тонн продуктов питания.

Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом около 40 секунд. Их эпицентры находились в штате Яракуй на расстоянии всего 10 километров друг от друга. После основного удара сейсмологи зафиксировали 1 222 афтершока.