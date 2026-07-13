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На Западе раскрыли гарантии для Украины от коалиции желающих

Газета.Ruиещё 4

В Париже 13 июля пройдет саммит так называемой «коалиции желающих», Франция предложит развернуть многонациональные силы на Украине по завершении конфликта. Об этом сообщает Euronews.

Стало известно, какие гарантии безопасности Украина получит на саммите в Париже
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В саммите примут участие 25 стран, в том числе Украина. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также прибудет на мероприятие.

Встреча состоится в парижском Доме инвалидов за день до празднования Дня взятия Бастилии. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы саммит стал символом поддержки Украины и «европейского стратегического пробуждения», говорится в сообщении.

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Ожидается, что в ходе саммита европейские лидеры также подтвердят курс на выделение €70 млрд военной помощи Украине в текущем году, обсудят лицензионное производство ракет Patriot на украинской территории, а также создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

8 июля президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт.

Ранее Евросоюз разрешил Киеву тратить выделенные ему средства на приобретение британского оружия.