Стало известно, какие гарантии безопасности Украина получит на саммите в Париже

В Париже 13 июля пройдет саммит так называемой «коалиции желающих», Франция предложит развернуть многонациональные силы на Украине по завершении конфликта. Об этом сообщает Euronews.

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В саммите примут участие 25 стран, в том числе Украина. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также прибудет на мероприятие.

Встреча состоится в парижском Доме инвалидов за день до празднования Дня взятия Бастилии. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы саммит стал символом поддержки Украины и «европейского стратегического пробуждения», говорится в сообщении.

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Ожидается, что в ходе саммита европейские лидеры также подтвердят курс на выделение €70 млрд военной помощи Украине в текущем году, обсудят лицензионное производство ракет Patriot на украинской территории, а также создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

8 июля президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт.

Ранее Евросоюз разрешил Киеву тратить выделенные ему средства на приобретение британского оружия.