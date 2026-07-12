Макрон примет 25 лидеров для демонстрации единства в поддержке Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 июля, проведет в Париже встречу лидеров «коалиции желающих», на которой не менее 25 глав государств и правительств обсудят дальнейшую поддержку Украины. Об этом пишет Euronews.

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По данным издания, союзники намерены продемонстрировать единство после саммитов G7 и НАТО в Анкаре, где была утверждена военная помощь Киеву в размере €70 млрд. В Елисейском дворце подчеркнули, что цель встречи — показать Москве: рассчитывать на «усталость от конфликта» не стоит.

Основное внимание на переговорах уделят сотрудничеству в области противовоздушной обороны и созданию системы противоракетной обороны. В Париже также заявили о готовности разместить на Украине многонациональный контингент в случае прекращения огня.

Как уточняет Euronews, планы по развертыванию сил вдали от линии фронта «готовы», хотя и остаются «гибкими» — перспектива завершения боевых действий пока далека. Помимо присутствия войск, гарантии безопасности будут опираться на двусторонние «юридически обязывающие» соглашения и участие США в мониторинге перемирия.

Решение Макрона по Украине вызвало ярость во Франции

Встреча пройдет в парижском Доме инвалидов накануне празднования Дня взятия Бастилии. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Париже два дня — в понедельник и вторник. К коалиции, которую координируют Франция и Великобритания, на этой встрече присоединятся Молдавия и Северная Македония, а общее число участников достигнет 37 стран. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также примет участие во встрече. На 14 июля запланирован масштабный военный парад с участием военнослужащих из стран коалиции — почти 6 800 человек, при этом колонну возглавят 503 представителя стран-союзников.