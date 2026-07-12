В Чехии премьер-министр отказался от общения с президентом

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отклонил предложение президента Петра Павела о проведении регулярных внешнеполитических консультаций. Как сообщает агентство ČTK, глава правительства заявил, что не видит необходимости координировать свои действия с главой государства.

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По словам Бабиша, его позиция обусловлена не только отсутствием времени, но и принципиальными расхождениями во взглядах с президентом. Он подчеркнул, что Павел, критикуя действия правительства, фактически использует своё положение для агитации за переизбрание. Напомним, выборы главы государства пройдут в начале 2028 года. Павел занимает пост с января 2023 года, и конституция допускает его повторное выдвижение.

Конфликт между двумя ветвями власти усугубляется институциональными особенностями: Чехия — парламентская республика, где реальные рычаги управления сосредоточены в руках правительства, а президент выполняет преимущественно церемониальные функции.

Однако недавний эпизод с саммитом НАТО в Анкаре обнажил остроту противоречий: правительство попыталось исключить Павела из состава делегации, мотивируя это тем, что обсуждаться будут вопросы оборонного бюджета, относящиеся к компетенции кабмина. Президент обратился в Конституционный суд, который встал на его сторону, обязав включить главу государства в делегацию.