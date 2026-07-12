Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поставила под сомнение возможность введения ограничений на российские энергоносители.

Об этом пишет Politico.

«После смерти Грэма попытки ввести экономические санкции против России оказались под вопросом», — сказано в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что политик объявил о якобы поддержке его плана о пошлинах для покупателей российских нефти и газа со стороны официального Вашингтона. Теперь союзники Грэма в этом вопросе могли бы объединиться для принятия пакета мер в память о сенаторе.

При этом данная инициатива может оказаться в подвешенном состоянии, поскольку ее главный сторонник на Капитолийском холме ушел, а второй по значимости сторонник, Митч Макконнелл, также отсутствует, сказано в статье.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него.

Трамп отдал одно распоряжение в связи со смертью сенатора Грэма*

В свою очередь, президент Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма. Он назвал сенатора одним из величайших людей и американским патриотом.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.