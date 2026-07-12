На курорте в Турции госпитализировали десятки туристов после возможного отравления

Около 30 туристов были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Об этом сообщает Turizmnews.

В публикации отмечается, что госпитализированные жаловались на тошноту, боли в животе, рвоту и высокую температуру. По факту произошедшего было начато расследование.

По данным издания, пострадавшие отдыхали в пятизвездочном отеле в районе Сахиль Сителери. Предполагается, что симптомы появились после употребления блюд, которые подавались по системе «все включено».

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, которые доставили пострадавших в ближайшие медицинские учреждения. Часть пациентов после оказания помощи была отпущена, другие остаются под наблюдением врачей.

Более 50 туристов в Турции попали в больницу с отравлением

До этого турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что самой опасной для здоровья пищей на шведском столе являются скоропортящиеся продукты, такие как салаты с соусами. Эксперт добавила, что также не стоит брать на шведском столе различные овощи, в том числе и в ненарезанном виде, поскольку они могут оказаться грязными.