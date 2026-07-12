Американский таблоид опубликовал фото с сенатором Грэмом незадолго до смерти

TMZ опубликовал последние фото с сенатором-республиканцем Грэмом
Появились последние фото якобы с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*, их публикует американский таблоид TMZ.
На кадрах видно, как, предположительно, Грэма* выносят сотрудники оперативных служб на носилках.
«Издание TMZ DC получило эксклюзивные фотографии, на которых видно, как сенатора-республиканца от Южной Каролины выносят из его резиденции на носилках в окружении сотрудников скорой медицинской помощи, оказывающих первую помощь», — сказано в материале.
Как уточнили журналисты, департамент пожарной охраны и скорой помощи округа Колумбия отказался предоставить информацию, сославшись на законы.
Раскрыты детали попыток врачей реанимировать сенатора Грэма*
Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.
* объявлен террористом в РФ.