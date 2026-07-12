Врачи скорой помощи провели американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сердечно-легочную реанимацию. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на аудиозапись переговоров на полицейской частоте.

Согласно аудиозаписи, в субботу около 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в скорую помощь позвонили и сообщили о человеке с болями в груди в доме на Капитолийском холме, принадлежащем Грэму. Примерно через 25 минут сотрудники скорой помощи сообщили о проведении сердечно-легочной реанимации, поскольку у мужчины произошла остановка сердца.

Соседка Грэма поделилась фотографиями, на которых видно, как мужчину около 21:30 (04:30 мск) выносят из дома на носилках и грузят в машину скорой помощи. Затем сенатора доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона.

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О смерти сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма сообщили 12 июля. В заявлении, сделанном офисом Грэма, сказано, что его не стало вечером 11 июля. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.