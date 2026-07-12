Руководство ООН обеспокоено боевыми действиями на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с резкой эскалацией военного противостояния на Ближнем Востоке, которое вновь вспыхнуло после относительного затишья и теперь угрожает перерасти в полномасштабный региональный конфликт.

Как говорится в заявлении, распространенном официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком, Генеральный секретарь особенно встревожен событиями в районе Персидского залива, где произошла серия взаимных вооруженных атак. Речь идет об иранских ударах по судам в Ормузском проливе, нападениях Соединенных Штатов на цели на территории Ирана, а также об атаках Ирана по объектам в соседних государствах. Гутерриш подчеркнул, что эти нападения должны быть немедленно прекращены, поскольку они не только дестабилизируют и без того хрупкую обстановку в регионе, но и несут прямую угрозу безопасности гражданского судоходства и мирного населения.

В своем обращении Генеральный секретарь призвал все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации, и предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации. Он особо подчеркнул, что возврат к полномасштабным боевым действиям на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия не только для жителей региона, которые и так страдают от многолетних конфликтов и гуманитарных кризисов, но и для мира и безопасности во всем мире.

Учитывая стратегическую важность Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, любое серьезное обострение может привести к сбоям в глобальных цепочках поставок, резкому росту цен на энергоносители и новому витку экономической нестабильности.

ООН готова оказать все необходимое содействие в поиске дипломатических путей разрешения кризиса и выступает за скорейшее возобновление переговоров между конфликтующими сторонами. Гутерриш напомнил, что урегулирование споров должно происходить исключительно мирными средствами и в рамках международного права, и призвал все страны, имеющие влияние на стороны конфликта, использовать свои возможности для того, чтобы остановить кровопролитие и вернуть всех за стол переговоров. В заявлении также содержится призыв к уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств региона и к немедленному прекращению любых действий, которые могут быть истолкованы как акты агрессии. Сейчас, как никогда, важно объединить усилия для предотвращения гуманитарной катастрофы и сохранения хрупкого мира, который уже не раз был на грани срыва, заключил Генеральный секретарь.