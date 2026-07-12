В Германии испугались прямой конфронтации с Россией из-за Украины

Берлин все больше вовлекается в конфликт на Украине и подвергает себя риску оказаться в прямой конфронтации с Москвой.

Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в интервью Bild.

«Вовлечение постоянно растет, и когда я смотрю на саммит НАТО, на голоса немецких политиков, создается впечатление, будто мы практически находимся в состоянии войны или конфликта с Россией», — сказал он.

Фронмайер подчеркнул, что не хотел бы вовлечения своей страны в конфликт. Он подчеркнул, что в задачи Германии не входит обеспечение гарантий безопасности для Украины.

«Прежде всего мы должны думать об интересах Германии. И хотим ли мы, немцы, оказаться с русскими в прямой конфронтации», — добавил депутат.

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Ранее стало известно, что Германия профинансирует 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным СМИ, это одна из крупнейших закупок со стороны западных стран. Она включает в себя FPV-дроны Shrike, произведенные украинским производителем SkyFall и оснащенные программным обеспечением американской компании Auterion для автономного отслеживания и поражения движущихся целей.