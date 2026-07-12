В Израиле назначили дату выборов и похвастались одним рекордом

Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

В сообщении также сказано, что впервые за 38 лет голосование пройдет в установленный законом срок: ранее приходилось назначать досрочные выборы.

«Действующее правительство станет первым за 53 года, которое отработало полный срок своих полномочий», — отметили журналисты.

По данным опросов, наибольшей популярностью в стране пользуется партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако текущего уровня поддержки ей недостаточно для формирования правительства, а вместе со своими потенциальными партнерами по коалиции она может не получить абсолютное большинство мест в Кнессете, парламенте Израиля.

Биньямин Нетаньяху, который впервые возглавил правительство в 1996 году и суммарно находится у власти более 18 лет, ранее объявил о намерении баллотироваться на новый срок. При этом заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская подчеркивала, что он может потерять лидерство по итогам нынешних выборов.