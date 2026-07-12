Настоящая причина смерти американского «сенатора-ястреба» Линдси Грэма* может быть более неприглядной, чем официальная версия. Об этом заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, сообщает aif.ru.

Политолог обратил внимание на «темную сторону» жизни Грэма*, которая могла стать причиной его смерти.

«Источники говорят о том, что могла быть передозировка. Оказывается, Грэм* с Зеленским употреблял вещества. Кроме того, у него была насыщенная сексуальная жизнь со специфическими предпочтениями», — сказал Вакаров.

По его словам, сенатор не был глубоким старцем, ему был всего 71 год. Но он «мог что-то лишнее употребить, получить острые ощущения».

«Итогом стала смерть», — предположил эксперт.

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Грэм* скоропостижно скончался 11 июля. Официально причина не называется, в некрологах фигурирует «непродолжительная и внезапная болезнь». Пресса США сообщает о сердечном приступе. Многие наблюдатели отмечают, что перед смертью он посетил Киев и общался с Зеленским. https://news.rambler.ru/world/56744296-na-zapade-otreagirovali-na-neozhidannuyu-smert-grema-posle-poezdki-k-zelenskomu/

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов