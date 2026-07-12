Заявление Владимира Зеленского о решении отправить кабмин в отставку и изменить состав руководителей силовых ведомств связано с терактом в Монако, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По данным газеты, 29 июня в подъезде одного из домов в Монако произошел взрыв. Ранения получили украинский олигарх Вадим Ермолаев и члены его семьи.

Через неделю под Киевом было обнаружено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении преступления. Позже стало известно, что женщину ликвидировали действующий сотрудник ГУР Украины и бывший полицейский.

Два инцидента подряд, связанных с украинскими спецслужбами, привели к масштабному резонансу в Европе.

Политики западных стран осудили теракт, вовлеченность в историю силовых ведомств, призвали к расследованию и наказанию виновных. Кроме того, немецкая партия АдГ потребовала прекратить финансирование Украины.

В воскресенье, 12 июля, Зеленский заявил о намерении сменить правительство Украины и отправить в отставку действующего премьер-министра Юлию Свириденко. Он намекнул, что на пост главы кабмина может назначить главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого.

Килинкаров отметил, что никаких значимых внутренних предпосылок для роспуска кабмина сейчас в условиях военного положения не существует. Следовательно, добавил он, причина кроется во внешнем давлении.

По его мнению, Зеленский оказался в сложном положении: ему требовалось отреагировать на запросы Запада и, в тоже время, не поссориться с силовиками, провернуть дело так, чтобы не начинать расследование в отношении спецслужб.

«Что нужно сделать? Нужно объявить о своём желании переформатировать полностью состав кабинета министров, включая и всех силовиков. Вот я думаю, что это связано именно с этим», — подчеркнул экс-депутат.

Второй интересный аспект проблемы, пояснил Килинкаров, заключается в том, что после роспуска кабмина Верховная рада окажется в подвешенном состоянии.

Снятие с должности премьер-министра Украины связали с США

В случае провала голосования за новый состав правительства, Зеленский сможет полностью узурпировать власть, взять под контроль все ее ветви, констатировал политик.