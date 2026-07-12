Трамп заявил о разных взглядах с Грэмом* по вопросу конфликта на Украине

Покойный американский сенатор Линдси Грэм хотел продолжения украинского конфликта.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с CNN.

«Я хотел, чтобы война на Украине закончилась очень быстро. Думаю, он был больше настроен на то, чтобы она продолжалась. Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в том, что касалось этого», – сказал он.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Грэм в ходе визита в Киев, совершенного незадолго до своей смерти, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали ужесточение санкций в отношении России и реализацию программы закупок европейскими странами оружия в США для дальнейших поставок на Украину. Также было уделено внимание недавней встрече Зеленского с американским лидером, состоявшейся на полях саммита НАТО в Турции.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.