На Украине проходит очередной этап передела контроля за потоками зарубежной помощи, решается, кто будет распределять новые, увеличенные транши ЕС и НАТО, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

В воскресенье, 12 июля, Владимир Зеленский заявил, что планирует отправить правительство во главе с Юлией Свириденко в отставку. Причины своего решения он предпочел не раскрывать.

«В Киеве очередной передел контроля за потоками иностранной помощи. В ожидании новых денег перетряхивают правительство», — разъяснил Мирошник.

По его данным, «чрезвычайно исполнительная госпожа Свириденко» отправится в почетную ссылку на должность посла Киева в США. Он добавил, что глава кабмина «ничем примечательным не запомнилась».

Вместе с тем, уточнил дипломат, Свириденко известна в узких кругах как приближенная экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, замешанного в коррупционном скандале.

«Этот шаг делается под давлением внешних сил и объясняется необходимостью зачистки кадрового «наследия Ермака», который сам по себе символ коррупции», — подчеркнул Мирошник.

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Таким образом, резюмировал посол, отставка правительства — это часть антикриза Зеленского по отведению от себя обвинений в коррупции.