Принятое Владимиром Зеленским решение о смене правительства Украины принято под внешним давлением, поскольку премьер-министр Юлия Свириденко известна как приближенная экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, замешанного в коррупционном скандале.

Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.