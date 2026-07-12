Принятое Владимиром Зеленским решение о смене правительства Украины принято под внешним давлением, поскольку премьер-министр Юлия Свириденко известна как приближенная экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, замешанного в коррупционном скандале.
Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Этот шаг делается под давлением внешних сил и объясняется необходимостью зачистки кадрового "наследия Ермака", который сам по себе символ коррупции. А как давать в руки креатуры коррупционера новые увеличенные транши ЕС и НАТО? Чистка "наследия Ермака" будет продолжена и в виде замены профильных министров, но их предлагать будет уже новый премьер, а руководителей МИД и Минобороны - Зеленский", - сказал дипломат.