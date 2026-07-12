Трамп высказался об открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «полностью открыт» для коммерческого судоходства после американских ударов по Ирану. С таким утверждением политик выступил в эфире воскресной аналитической программы NBC.

Американский президент сказал, что нынешней ночью силы США «как следует отбомбились по Ирану». По его мнению, Ормузский пролив теперь открыт.

«Он открыт. Мы прошлой ночью разбомбили их к чертовой матери», — сказал Трамп.

В ночь на 12 июля Вооруженные силы США (CENTCOM) нанесли массированные удары по 140 целям в Иране. Взрывы гремели в ключевых портовых городах (Бандар-Аббас, Чабахар, Джаск).

США потребовали от Ирана открыть Ормузский пролив

Накануне руководство КСИР заявило, что закрывает Ормузский пролив.