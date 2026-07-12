$76.6687.67

Трамп высказался об открытии Ормузского пролива

Майк Габриелян

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «полностью открыт» для коммерческого судоходства после американских ударов по Ирану. С таким утверждением политик выступил в эфире воскресной аналитической программы NBC.

Трамп высказался об открытии Ормузского пролива
© Global Look Press

Американский президент сказал, что нынешней ночью силы США «как следует отбомбились по Ирану». По его мнению, Ормузский пролив теперь открыт.

«Он открыт. Мы прошлой ночью разбомбили их к чертовой матери», — сказал Трамп.

В ночь на 12 июля Вооруженные силы США (CENTCOM) нанесли массированные удары по 140 целям в Иране. Взрывы гремели в ключевых портовых городах (Бандар-Аббас, Чабахар, Джаск).

США потребовали от Ирана открыть Ормузский пролив

Накануне руководство КСИР заявило, что закрывает Ормузский пролив.

«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления и будет оставаться закрытым до прекращения вмешательства США в дела региона. Ни одному судну не будет разрешено проходить через пролив», — говорится в сообщении.