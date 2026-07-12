Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с должности по собственному желанию. Об этом сообщает агентство «Украинские национальные новости» (УНН).

Отмечается, что Стефанишина подала соответствующее прошение на прошлой неделе. Его одобрил украинский лидер Владимир Зеленский.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Стефанишиной могут объявить подозрение со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По его словам, она недавно приехала в Киев и присутствовала на встрече Зеленского с американским конгрессменом Майклом Макколом и сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля.

По словам Гончаренко, послом Украины в США может стать Юлия Свириденко, которую сняли с должности премьер-министра.

Снятие с должности премьер-министра Украины связали с США

12 июля Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он анонсировал и другие изменения в правительстве страны.