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Обвиняемая в коррупции посол Украины в США уйдет с поста

Lenta.ruиещё 1

Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с должности по собственному желанию. Об этом сообщает агентство «Украинские национальные новости» (УНН).

Обвиняемая в коррупции посол Украины в США подала в отставку
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Отмечается, что Стефанишина подала соответствующее прошение на прошлой неделе. Его одобрил украинский лидер Владимир Зеленский.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Стефанишиной могут объявить подозрение со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По его словам, она недавно приехала в Киев и присутствовала на встрече Зеленского с американским конгрессменом Майклом Макколом и сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля.

По словам Гончаренко, послом Украины в США может стать Юлия Свириденко, которую сняли с должности премьер-министра.

Снятие с должности премьер-министра Украины связали с США

12 июля Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он анонсировал и другие изменения в правительстве страны.