Гарантии безопасности для Киева будут обсуждать Украина и ее западные партнеры без России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой коалиции желающих.

«Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на DRM News.

Мерц отказался раскрывать возможный формат участия Германии в этом процессе и отметил, что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и Бундестага. Говоря о поставках систем противовоздушной обороны, он напомнил, что Берлин, по его словам, как «крупнейший спонсор Украины» вносит свой вклад, но деталей не привел.

Он также заявил, что настало время сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня, добавив, что в Европе открыты к переговорам. Одновременно Мерц подчеркнул намерение европейских стран продолжать «усиливать давление на Москву».

В Германии выступили с громким призывом в отношении Путина

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер ФРГ заявил о невозможности формирования многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине без согласия России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.