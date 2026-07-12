В Израиле рассказали, как Нетаньяху отреагировал на смерть Грэма*

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность поехать в США на похороны американского сенатора Линдси Грэма* (объявлен террористом в РФ), передает израильский телеканал «112».

Офис сенатора в субботу, 11 июля, в 23:00 (6:00 мск, воскресенье) сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

«Во время нашей последней встречи я сказал, что у нас нет лучшего друга, чем Линдси. Он понимал, что безопасность Израиля и Америки неразделима, и посвятил свою жизнь укреплению нашего союза. Я потерял дорогого друга», — цитируют журналисты слова Нетаньяху.

По их данным, в настоящий момент премьер-министр рассматривает возможность полететь на похороны Грэма*.

Авторы статьи напомнили, что маститый политик представлял Южную Каролину в Сенате с 2003 года, а с января 2025 года до своей смерти возглавлял бюджетный комитет Сената.

Законодатель долгое время поддерживал Израиль. В частности, в 2016 году пытался добиться увеличения американской военной помощи Израилю на 3,4 млрд долларов.

Грэм* также внёс законопроект, предусматривающий возложение на Иран ответственности за любые атаки его прокси-группировок, чтобы создать юридические основания для военного ответа США.

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Кроме того, он предложил законопроект, который позволил бы президенту США санкционировать военный удар по Ирану в случае создания им ядерного оружия.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.