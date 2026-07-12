Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен позвонить президенту России Владимиру Путину, чтоб начать мирный диалог. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер, сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что последним главой Германии, который разговаривал с Путиным по телефону, был Олаф Шольц.

«Я ожидаю, что Фридрих Мерц, будучи канцлером Германии, также будет стремиться к диалогу», — сказал Фронмайер.

По его словам, сейчас Берлин втягивается в конфликт, поставляя оружие на Украину.

Фронмайер отметил, что немцы должны решить, хотят ли они «вступать в прямую конфронтацию с россиянами». Если нет, то следует держаться в стороне от этой войны».

«Это фундаментальный вопрос», — резюмировал депутат.

Глава МИД Германии высказался о звонке Мерца Путину

Накануне немецкая газета написала, что Мерц не способен руководить страной, поскольку говорит о войне с Россией.