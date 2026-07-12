Американская правая политическая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер предположила, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Об этом она написала в социальной сети X.

«Неужели Россия или Иран отравили американского сенатора? Это необходимо расследовать», — говорится в публикации.

Далее Лумер опубликовала несколько публикаций с объяснением своей теории. Так, активистка Али Хаменеи. Затем Грэм посетил Украину, и, вернувшись домой, заболел странной болезнью.

Стало известно, чем похвастался Грэм* перед смертью

11 июля сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм умер в возрасте 71 года. Причиной ухода государственного деятеля из жизни стала непродолжительная и внезапная болезнь.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.