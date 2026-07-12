«Отправился в ад»: на иранском ТВ порадовались смерти Линдси Грэма*

Ведущие иранского государственного телевидения с радостью сообщили зрителям о смерти американского сенатора Линдси Грэма*. В эфире IRIB покойному политику припомнили, что он радовался гибели жителей Исламской Республики.

Ведущий подчеркнул, что Грэм* активно поддерживал удары США по Ирану. Диктор зачитал новость дважды, заявив, что она «настолько хороша», чтобы прозвучать повторно.

«Хочу поздравить великий иранский народ с тем, что Линдси Грэм*, ярый противник Ирана, скончался», — прозвучало в эфире.

Диктор также добавил, что сенатор «отправился в ад».

Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма*

Американский сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга