Стало известно, кто может стать новым премьером Украины

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий может занять пост премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко, пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав правительства и отправить в отставку нынешнего премьера Юлию Свириденко. Он уточнил, что предложил ей возглавить «новое направление».

Кроме того, украинский лидер опубликовал в своих соцсетях фотографию с Корецким и поблагодарил за работу в «Нафтогазе» и «Укрнафте».

«Прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому пост премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером», — отметил источник.

Сергей Федорович Корецкий — топ-менеджер нефтегазовой отрасли. Окончил Луцкий государственный технический университет — сначала по специальности «машиностроение» (2001), затем по направлению «бизнес» (2005). Позже проходил обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

В 2013–2018 годах — генеральный директор сети АЗС WOG. При нем компания активно расширяла сеть и развивала формат кафе при заправках. В 2018–2022 годах занимался занялся собственными проектами: основал кофейный бренд Idealist Coffee Co.; стал соучредителем и председателем правления швейцарской компании Centurion Group SA.

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В ноябре 2022 года был назначен руководителем «Укрнафты» и «Укртатнафты», в мае 2025 года возглавил «Нафтогаз Украины».