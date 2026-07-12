Зеленский провел переговоры с главой прифронтового украинского города

Владимир Зеленский провел переговоры с мэром Харькова Игорем Тереховым, который считается одним из вероятных претендентов на пост главы правительства.

Во время встречи глава государства заявил, что опыт управления, накопленный в Харькове, может быть адаптирован для других регионов, что многими было воспринято как намек на возможное назначение мэра на должность в правительстве.

По сведениям народного депутата, Терехову могут предложить пост вице-премьера по вопросам взаимодействия с регионами. На данный момент эту позицию занимает Дмитрий Кулеба.

Ранее Зеленский уже встречался с рядом высокопоставленных чиновников: главой НАК «Нафтогаз» Юрием Корецким, которого называют основным кандидатом на пост премьера, министром обороны, а также вице-премьером Александром Шмыгалем.