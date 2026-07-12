В Китае отменяют тысячи авиарейсов из-за чрезвычайной ситуации

Около трёх миллионов человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Бави». Отменены более тысячи авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую прессу.

Тайфун «Бави» обрушился на восток Китая накануне вечером. Было эвакуировано более 2,4 миллиона человек. Пострадали жилые дома и линии электропередач.

Из-за непогоды шанхайские международные аэропорты Пудун и Хунцяо отменили свыше 40% авиарейсов. В Пудуне задержали 221 рейс и отменили 905. В Хунцяо отложили 85 рейсов и отменили 384.

Тайфун стал одним из крупнейших циклонов в регионе за последние десятилетия. На пике мощности он классифицировался по наивысшей, 5-й категории. Скорость ветра в районе города Тайчжоу составляла 40 м/с.

В Китае эвакуированы 1,72 миллиона человек из-за тайфуна «Бави»

К 12 июля 2026 года тайфун вышел на побережье материкового Китая и начал постепенно ослабевать.

Ранее в Китае заявили, что 12 июля местные авиакомпании отменят более 2,8 тыс. внутренних рейсов.