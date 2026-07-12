МЧС передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы

МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что в Венесуэлу также доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России с необходимым оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению. В ведомстве добавили, что всю прибывшую помощь от РФ спасатели передали властям республики.