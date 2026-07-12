«Оружие и сарказм»: в Словакии раскрыли, как прошел саммит НАТО в Анкаре

В ходе саммита НАТО в Анкаре все разговоры шли о вооружениях, конфликтах, проблемах, практически никто не говорил о том, что планете нужен мир, посетовал в беседе с журналистами словацкого телеканала ТА3 президент Словакии Петер Пеллегрини.

Политик отметил, что саммит, особенно в начале, проходил напряженно, на участников давил президент США Дональд Трамп, разгневанный ходом событий на Ближнем Востоке.

Большую роль в разрядке обстановки сыграл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который до начала саммита долго беседовал с главой США. Он подробно объяснил американскому президенту, как союзники выполняют свои обязательства и чего им удалось достичь за последний год.

Пеллегрини подчеркнул, что Словакия, Чехия, Венгрия и ряд других государств категорически отказались участвовать в проектах, направленных на оказание финансовой помощи Украине.

«Словакия не была одинока в своей позиции. Наше мнение остается прежним: мы не будем поставлять оружие и не будем финансово участвовать в дальнейшем вооружении Украины», — разъяснил президент.

По его словам, состав словацкой делегации, которую возглавлял премьер-министр, а президент сидел позади него, вызвал удивление среди иностранных лидеров.

«Это стало предметом различных шуток и замечаний со стороны других лидеров. Они не понимали, как возможно, что делегацию возглавляет премьер-министр, а президент сидит позади него словно министр», — пожаловался Пеллегрини.

Политик уточнил, что в Словакии давно действует правило, согласно которому на заседаниях Европейского совета страну представляет премьер-министр, а в НАТО и ООН — президент.

Европу обругали из-за итогов саммита НАТО в Анкаре

По его оценке, обсуждение на саммите почти полностью было посвящено военной помощи Украине, усилению ее противовоздушной обороны и возможностям наносить удары по целям в глубине российской территории.

«Очень мало времени, если вообще хоть какое-то, было посвящено вопросу о том, когда и как начать дипломатические переговоры и как как можно скорее усадить [стороны] за один стол переговоров с участием посредника», — отметил Пеллегрини.

Президент констатировал, что чисто военного решения этого конфликта не существует, вопросы должны решаться за столом переговоров.