Владимир Зеленский на фоне конфликта с Польшей заявил, что хочет найти «новую основу» для выстраивания отношений с Варшавой, а также с Венгрией.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Соседи Украины, отношения с которыми нуждаются в новой основе, особенно это касается Польши и Венгрии», — уточнил он.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.

Зеленский заявил о смене политической стратегии Украины

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий потребовал принять закон, чтобы немедленно депортировать из страны всех, кто использует символику УПА.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).