Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией
Владимир Зеленский на фоне конфликта с Польшей заявил, что хочет найти «новую основу» для выстраивания отношений с Варшавой, а также с Венгрией.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.
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Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий потребовал принять закон, чтобы немедленно депортировать из страны всех, кто использует символику УПА.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).