В Иране сделали резкое заявление об Ормузском проливе

Тегеран готов силой отстаивать свои позиции в Ормузском проливе, поскольку он «важнее ядерных бомб», заявил советник верховного лидера Ирана, бывший командующий КСИР Мохсен Резаи. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, борьба за контроль над проливом продолжается между Ираном и США с 28 февраля 2026 года. Тегеран, после ударов американских самолетов по объектам на иранской территории, заявил о полной блокаде пролива.

Затем, после 7 недель активных боевых действий, стороны объявили о начале переговоров. Одним из условий возвращения к диалогу стало требование Вашингтона о снятии блокады, заметили журналисты.

В период с апреля по июнь Белый дом сделал десятки заявлений по ситуации на Ближнем Востоке, многократно обещал открыть пролив для свободного прохода судов. Вместе с тем, Иран продолжал в силу ряда причин блокировать Ормуз.

В воскресенье, 12 июля, на фоне атак с американской стороны, КСИР сделал очередное заявление о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.

«Этот маршрут важнее десятков атомных бомб, Иран будет его защищать», — подчеркнул Резаи.

В иранском парламенте, в свою очередь, отметили, что иранские солдаты в свое время «взяли Ормузский пролив силой и силой его и сохранят».