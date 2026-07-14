"Общественное. Новости": Свириденко отказалась занять пост посла Украины в США

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Покидающая пост премьер-министра Украины Юлия Свириденко отказалась вступить в должность посла в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал "Общественное. Новости" со ссылкой на свои источники.

Владимир Зеленский объявил о планах отправить в отставку Свириденко в воскресенье, 12 июля. По информации СМИ, она должна была сменить посла Украины в США Ольгу Стефанишину, которой заинтересовались антикоррупционные органы. Ранее украинские СМИ сообщали, что Свириденко не ожидала подобного предложения, однако на встрече с Зеленским в воскресенье приняла его.

Голосование по отставке Свириденко в Верховной раде состоится 14 июля. Телеканал не уточняет, займет ли она какое-либо место в структурах исполнительной власти в случае отказа от должности посла.