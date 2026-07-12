Названо имя наиболее вероятного нового премьера Украины

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины является глава НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах.

Косвенным подтверждением этой информации стало недавнее сообщение Владимира Зеленского, который опубликовал совместное фото с Корецким и поблагодарил его за эффективную работу во главе стратегических госкомпаний — «Укрнафты» и «Нафтогаза».

Глава киевского режима прямо не предложил Корецкому возглавить кабинет министров, однако фраза о необходимости обсуждения шагов для «обновленной политической стратегии нашего государства» прозвучала как прозрачный намек на грядущие кадровые перестановки.

Ранее Зеленский заявил о необходимости замены действующего правительства страны и намерении отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.