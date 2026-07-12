Зеленский снял Свириденко с поста премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко.

«Для изменений необходимо обновление кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра», — написал он, добавив, что политику было предложено возглавить новое «важное направление в отношениях с ключевым партнером».

Кроме того, глава Украины анонсировал и другие изменения в правительстве страны. В том числе это коснется и состава руководителей правоохранительных органов.

На посту премьер-министра Украины Свириденко пробыла чуть меньше года. Верховная Рада одобрила ее кандидатуру 17 июля 2025 года.